(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: pessoa próxima trará surpresas por atitude de bom significado material. Interesses: você vivenciará hoje um quadro de acerto na sua lida com as finanças. Com isso, haverá oportunidade para bem mudar seu trato com a rotina no trabalho. Vida íntima: procure manter calma e harmonia.

Junho 2024