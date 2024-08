(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: a sua satisfação pessoal deve agora se espelhar em comportamento mais autoconfiante. Novidades com os parentes mais próximos. Interesses: na prática do trabalho e na lida com as finanças, este seu dia poderá ser marcado por incomum sorte. Vida íntima: evite polêmica ou discussão.