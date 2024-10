(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: a Lua lhe dá quadro positivo com momento favorável para tratar de assuntos ligados à família. Forte intuição. Interesses: sábado que valorizará a sua atenção e cuidado com seus gastos. Vida íntima: o dia terá destaque para sua intimidade com aura de sensibilidade e romantismo.

Tags:

sábado