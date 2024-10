(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: momento de significação material por consolidar e ampliar novidade nas suas relações. Interesses: fatos incomuns gerarão satisfação que se transmitirá para as suas ações no trato com emprego, negócios novos e as obrigações com o trabalho. Vida íntima: dúvidas que o inquietarão.