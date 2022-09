(21 de maio a 20 de junho) - Seu momento astral: dia de boa influência de pessoa experiente, razão de apoio e vantagem com os seus atos nos assuntos sociais. Interesses materiais: quadro que potencializa ganhos e economia. No trabalho, acerto com novos planos. Vida íntima: bom momento íntimo, mas não imponha opiniões.