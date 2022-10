(21 de maio a 20 de junho) - Seu momento astral: bons aspectos o levarão a atender e apoiar demandas e pedidos de pessoa próxima. Generosidade com a família em momento de deixar de lado a imposição de suas idéias. Interesses materiais: planos financeiros favorecidos. Vida íntima: bom trato com as pessoas mais íntimas.