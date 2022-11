(21 de maio a 20 de junho) - Destaque: o Sol começa a reger período que destaca em seu signo os campos da 7ª casa zodiacal com enfoque nas parcerias afetivas e de negócios, processos, acordos e seu trato com o público. Hoje: o apoio de amigos o leva a campo de vantagens com as quais não contava. Novos relacionamentos.