(21 de maio a 20 de junho) - A semana: dias nos quais benéfica regência irá destacar ao seu favor assuntos sociais e a lida com grupo e associações. Interesses: não se envolva em problema de trabalho que não tenha ligação direta com suas obrigações de rotina. Vida íntima: preocupação com ação inesperada de estranhos.

Janeiro 2023