(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: a sua forma de agir em público seguirá hoje mudança de regência que mostrará um quadro propício para o início de novos relacionamentos. Interesses: acerto com seu trabalho e sorte com jogos e especulações. Finanças protegidas. Vida íntima: vivência bem posta com os mais íntimos.

Tags:

Janeiro 2023