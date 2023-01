(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: em dia de comportamento afável, novidades irão concentrar suas atenções em uma pessoa próxima. Intuição. Interesses: o dia mostra vantagem com assunto profissional e no seu trato com dinheiro e compromissos de maior valor. Vida íntima: motive-se para agir de forma conciliadora.

Tags:

Janeiro 2023