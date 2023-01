(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: um bom quadro no mapa de seu signo lhe reserva mudança no rumo da rotina com a possibilidade de usar os fatos ao seu favor. Interesses: mostre-se mais aberto ao diálogo e dê atenção e cuidado ao trabalho. Nas finanças, contenha os gastos. Vida íntima: surpresa em feliz encontro.

Janeiro 2023