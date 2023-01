(21 de maio a 20 de junho) - A semana: dias propícios para aplicar seus planos e projetos envolvendo assuntos materiais em família. Interesses: favorecimento na rotina de trabalho e trato com o público. Finanças em fase de ganhos inesperados. Vida íntima: desencontros com íntimos devem ser controlados com tolerância.

Janeiro 2023