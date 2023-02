(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: aspecto ligeiramente frágil recomenda maior atenção e cuidado com os fatos envolvendo amigos. Em família, você terá boas surpresas e atendimento a favores. Interesses: bom trato com dinheiro e forma de ganhá-lo com seu trabalho. Vida íntima: seja otimista com problemas íntimos.