(21 de maio a 20 de junho) - A semana: este momento lhe trará algumas inesperadas compensações na lida com assunto mais sério em família. Interesses: regência vantajosa para as finanças com boa condução de demandas e pedidos. Bons indicadores para seu desempenho no trabalho. Vida íntima: emotividade bastante ampliada.