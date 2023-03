(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: boa posição em signo trará rapidez de raciocínio e idéias inovadoras com ampliação de seu apego às raízes e vida em família. Interesses: aja com determinação nos compromissos que envolvam dinheiro e conte com compensação prática no trabalho. Vida íntima: convivência valorizada.