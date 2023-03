(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: você terá bom encaminhamento das demandas se agir com comedimento e ponderação na rotina. Hoje, os acontecimentos o surpreenderão. Interesses: quadro positivo para as finanças e compromissos em momento de bom desempenho nas tarefas do trabalho. Vida íntima: autoestima ampliada.