(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: boa aura irá afetar de forma benéfica seu comportamento e relações com assuntos sociais. Interesses: o dia lhe pede não se descuidar de dívida ou compromisso e agir com cuidado na lida com valores, guardados e assunto pendente no seu trabalho. Vida íntima: afetividade ampliada.