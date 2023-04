(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com sua permanente busca por segurança, você terá muita influência de suas determinação e prudência no trato com pessoas próximas. Interesses: quadro de bom controle em relação aos seus interesses envolvendo dinheiro. Vida íntima: evite confidências e controle mais as palavras.

