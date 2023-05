(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: a Lua em seu signo trará favores pessoais, apoio e ajuda com muita movimentação e atividade no campo social. Destaque para seu temperamento versátil e empreendedor. Interesses: há hoje um bom quadro a guiar sua forma de lidar com finanças e valores. Vida íntima: alegria exposta.

Tags:

sábado