(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: você hoje pode ser afetado por falta de diálogo em família. Mude isso com maior disposição para a convivência. Interesses: acuidade mental e apurado senso de oportunidade o farão conduzir o trabalho em quadro muito positivo para as finanças. Vida íntima: inquietação com íntimos.