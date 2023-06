(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: o trânsito benéfico da Lua se acentua trazendo tendência maior à aceitação de mudanças em seus assuntos pessoais e com a família. Interesses: destaque para o seu temperamento versátil e curioso nas tarefas do trabalho e nas finanças. Vida íntima: momento de harmonia com íntimos.