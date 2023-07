(21 de maio a 20 de junho) - A semana: a disposição afável e conciliadora o beneficiará na busca pela realização de seus planos. Surpresas com as novas amizades. Interesses: com bom posicionamento em toda a semana, estarão superadas as dificuldades com dinheiro e no seu trabalho. Vida íntima: sentimentos sob controle.