(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: quadro propício para que hoje você possa se dedicar às atividades de comunicação, no uso da palavra e do que é escrito. Interesses: habilidade e segurança no controle de suas economias. Vida íntima: motive-se mais nas relações íntimas e procure dar atenção àqueles que o cercam.

sábado