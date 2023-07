(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: um quadro de influência decisiva de opinião alheia fará com que seja ampliado seu senso crítico e sua sensibilidade. Interesses: bom momento para planos com seu trabalho. Decisão acertada com as finanças. Vida íntima: você se verá confuso com íntimos. Por isso, seja conciliador.