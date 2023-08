(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com boa regência em seu signo, há agora maior segurança para suas atitudes nos desafios que enfrentar com a rotina. Interesses: posição que o verá mais atento às carências materiais, especialmente as dívidas e os novos ganhos. Vida íntima: lembranças de bom significado afetivo.