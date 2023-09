(21 de maio a 20 de junho) - A semana: dias de sensibilidade que interferirá na vida em família. Lembranças e apego a pessoas e coisas do passado. Interesses: vantagens que se acumulam em suas finanças e com novas tarefas de seu trabalho. Vida íntima: momento positivo para resolver as demandas de pessoa muito íntima.