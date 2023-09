(21 de maio a 20 de junho) - Seu dia: você começará esta semana com a possibilidade de novas amizades o ajudarem. Mas, evite críticas às pessoas próximas. Interesses: entendimento acertado no seu trabalho em momento de maior equilíbrio com novas decisões. Atente bem aos compromissos financeiros. Vida íntima: harmonia.