(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com boa influência de pessoa próxima você poderá contar com apoio e conselhos para enfrentar desafios da rotina. Interesses: hoje prevalecerá elemento que aponta avanços e conquistas materiais com seu trabalho e nas finanças. Vida íntima: sensibilidade ampliada mudará seu ânimo.