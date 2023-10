(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com a Lua no seu signo oposto você poderá receber conselhos de pessoas da família que o compensarão e darão bom rumo aos seus problemas pessoais. Interesses: planos e decisões acertados com suas finanças. Quadro de habilidade e disposição no trabalho. Vida íntima: fortes emoções.