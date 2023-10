(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: a Lua chega ao seu signo marcando a aproximação de amigos e trazendo novo significado para as suas relações. Esforços recompensados. Interesses: o dia aponta para boa alteração nas disposições materiais no trabalho e com dinheiro. Vida íntima: boas mudanças e bem vindas novidades.