(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: sua satisfação pessoal deve ser transferida aos que o cercam com clareza e sinceridade. Interesses: seu dia, na prática do trabalho e na lida com as finanças, poderá ser marcado por incomum sorte em jogos ou especulações. Vida íntima: procure evitar as discussões com os íntimos.