(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: há hoje um bom trânsito em seu signo. Mesmo assim, procure ter cuidado com as atitudes apressadas. Interesses: o quadro astrológico que prevalece para este feriado mostra uma boa posição a destacar cuidado e atenções com gastos e suas finanças. Vida íntima: motivação e alegria.