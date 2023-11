(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com boa indicação para a vida social procure agir com prudência nos novos compromissos ou contratos. Interesses: momento em que você terá pela frente algumas mudanças em seus negócios. Inquietação com as finanças. Controle as novas dívidas. Vida íntima: sensibilidade exagerada.

Tags:

sábado