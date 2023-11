(21 de maio a 20 de junho) - A semana: os aspectos deste período, abrindo-o com a Lua em seu signo, mostram que sua rotina será marcada por muita emotividade e sensibilidade bastante extremada. Interesses: dias de maior segurança na lida com as demandas materiais. Vida íntima: nestes dias aproveite a boa convivência.