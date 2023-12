(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com a forte influência do quadro astral para hoje, sua determinação será razão para que se materializem fatos benéficos. Mas, não se deixe levar por preconceito e julgamento apressado. Interesses: novidades na lida com o próprio dinheiro. Vida íntima: sentimentalismo exagerado.

sábado