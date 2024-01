(21 de maio a 20 de junho) - A semana: momento que o mostrará mais sensível, determinado e com senso realista no que pretende dos desafios de seu cotidiano. Interesses: bom quadro para as demandas de trabalho em uma fase de acerto na lida com dívidas e compromissos profissionais. Vida íntima: semana de fortes emoções.