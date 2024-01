(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com a Lua em seu signo oposto você poderá procurar o acerto de pendências e se apoiar no resultado disso para se condicionar de forma otimista. Interesses: momento de conter gastos em dia que lhe trará boa influência com novas obrigações de trabalho. Vida íntima: fortes emoções.