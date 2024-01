(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: bons aspectos mostram que os elementos dominantes no dia realçam seu intelecto, mente ágil e muita curiosidade na lida social. Interesses: dia de condições estáveis para a regência material. Mas, você deve se precaver com as ações dos estranhos. Vida íntima: afetividade ampliada.