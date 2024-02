(21 de maio a 20 de junho) - A semana: os aspectos que regerão seu signo o farão motivado em fase de mudanças de conceitos, valores e comportamento. Dias de muita sensibilidade no trato social. Interesses: quadro de estabilidade com as finanças. Trabalho bem encaminhado. Vida íntima: afirmação de vontade e desejos.