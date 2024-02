(21 de maio a 20 de junho) - Destaque: a chegada do Sol a Gêmeos o influenciará nos assuntos da sua 10ª casa zodiacal afetando a sua busca por estatus, a posição na comunidade, conceito e sua ambição. Hoje: você se verá envolvido pela busca de objetivos pessoais e, por isso, não deve mostrar ansiedade com as mudanças.