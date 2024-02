(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com os aspectos em seu signo você poderá se mostrar um pouco mais otimista e pronto para atender demandas pessoais e de família. Interesses: procure ser menos exigente e tolere as diferenças de opiniões e conceitos no trabalho. Vida íntima: momento de muitas emoções e carinho.