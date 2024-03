(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com uma boa posição, este momento lhe trará maiores habilidade e rigor na lida pessoal. Interesses: as decisões sobre dívidas e dinheiro podem carecer de segurança e permanência. Bom quadro para novos interesses de trabalho e negócios. Vida íntima: dedicação com os mais íntimos.