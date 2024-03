(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: em quadro que aponta boas posições astrais, as influências são positivas e benéficas para as relações em família. Interesses: acontecimentos compensadores na lida das finanças trarão novo ânimo com os desafios do trabalho. Vida íntima: dificuldade de comunicação no campo íntimo.