(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: capacidade conciliadora e forte sensibilidade o tornarão mais tolerante na forma de encarar os seus problemas. Interesses: momento de evitar o supérfluo em sábado que marca positividade material e com o trabalho, se o tiver. Vida íntima: seja menos rigoroso com as suas escolhas.

Tags:

março 2024 | sábado