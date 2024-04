(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: há hoje exigência de maiores cuidado e prudência na relação com parentes. Por isso, modere as atitudes. Interesses: a influência de amigos se dará de forma a beneficiá-lo em assuntos financeiros. Dinamismo e empenho no trabalho. Vida íntima: quadro de alteração de humor e ânimo.