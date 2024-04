(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: um bom aspecto mostra quadro de surpresa com a ação de parente em momento de consolidar relacionamentos e dialogar com amigos. Interesses: com influência de pessoa bem próxima você poderá fazer revisão de seus negócios, lida com dinheiro e trabalho. Vida íntima: seja conciliador.

