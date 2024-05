(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: quadro que aponta influência benéfica na lida com amigos e nos assuntos pessoais pendentes. Interesses: você terá agora bom condicionamento para as suas finanças e isso o favorecerá nas mudanças em suas ações no trabalho ou negócios. Vida íntima: evite as confidências e segredo.