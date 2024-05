(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: uma regência positiva em seu signo gerará aura benéfica para a superação de preocupações com a família. Interesses: quadro de equilíbrio com o trabalho e com as suas finanças. Vida íntima: aceite ajuda e ouça conselhos de amigos ou pessoas mais experientes. Bons acontecimentos.