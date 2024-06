(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: seu relacionamento com estranhos ou pessoas pouco íntimas será fator determinante de seu humor e disposição no correr do dia. Interesses: quadro muito positivo como efeito de posição mais confiante para seu desempenho com o trabalho e no comércio. Vida íntima: harmonia valorizada.

