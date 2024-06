(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: quadro que aponta apoio e ajuda dos amigos. Isso trará compensação no trato com a família. Interesses: vantagens para a condução de suas finanças, contratos e negociações com assuntos de seu trabalho. Vida íntima: nas dificuldades inesperadas de pessoa íntima, procure conselho.

Tags:

Junho 2024